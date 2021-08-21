В парк-отеле в Подмосковье произошло отравление детей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Московской области инициировала проверку в связи с отравлением детей в парк-отеле в Одинцово, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних в городском округе Одинцово. Подростки проживали в парк-отеле "Ершово", - сообщается в официальном телеграм-канале прокуратуры.

Ранее СМИ сообщали о том, что в медицинское учреждения были доставлены семеро малолетних в возрасте от 10 до 13 лет с жалобами на плохое самочувствие.