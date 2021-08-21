Шесть детей с отравлением госпитализировали в Одинцово

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Несколько детей госпитализированы из парк-отеля в Одинцовском городском округе, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

"Всего за медицинской помощью обратилось 7 человек. 6 из них были доставлены в медицинскую организацию подведомственную Минздраву Московской области. Проведен полный комплекс медицинских исследований", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, "у всех состояние удовлетворительное и готовятся к выписке".

Ранее СМИ сообщали, что в субботу в медицинские учреждения из парк-отеля "Ершово" в Одинцово были доставлены семь детей в возрасте от 10 до 13 лет с отравлением.