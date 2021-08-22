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Реконструкцию станции будущего МЦД-4 "Апрелевка" завершат в сентябре

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Работы по реконструкции станции будущей четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) "Апрелевка" завершены на 90%, сообщили в воскресенье в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В сентябре этого года запланировано завершить реконструкцию станции "Апрелевка" будущего D4. На месте старой ж/д остановки скоро заработает современный пригородный вокзал", - привели в ведомстве слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

На станции уже возвели три платформы с навесами, пассажирский терминал и надземный крытый переход.

Сегодня станцией пользуются около 3 тыс. человек в сутки. Ожидается, что к 2025 году поток может вырасти до 7,5 тыс., а к 2030 - до 11,2 тыс.

МЦД призваны соединить территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открыли 21 ноября 2019 года. В перспективе планируется запуск еще трех диаметров: Зеленоград - Раменское, Апрелевка - Железнодорожный и Пушкино - Домодедово.

Как ожидается, открытие МЦД-4 протяженностью 86 км с 39 станциями улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 млн человек. Планируется, что МЦД-4 откроют в 2023 году. Суточный пассажиропоток четвертого диаметра может составить 455 тыс. человек.

Москва МЦД-4 Апрелевка

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