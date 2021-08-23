В Новой Москве построят роботизированное фондохранилище

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Москомархитектура сообщила, что согласовала проект роботизированного архивного комплекса в поселении Вороновское в Новой Москве.

Хранилище будет одноэтажным, при нем построят пятиэтажный центр управления архивом, комплекс оснастят по самым последним технологиям, сообщил через пресс-службу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Площадь комплекса составит около 70 тысяч квадратных метров, его построят на участке в 10 га рядом с деревней Сахарово.

Фасады комплекса отделают перфорированными алюминиевыми кассетами, сэндвич-панелями и керамогранитом, а основную массу составят витражные конструкции с тройным остеклением. Центральный вход будет выделен отдельным объемом и расположен между основными блоками фондохранилища и ЦУА, его фасад выполнен в виде крупного остекленного элемента с эффектной наклонной плоскостью.

Проектировщиком объекта стал "Стройконтинент".

Ранее сообщалось, что в Коммунарке планируется строительство музейного фондохранилища для 19 городских и четырех федеральных музеев, в том числе Государственного исторического музея и Третьяковской галереи. Ввести объект в эксплуатацию планировалось к 2023 году.