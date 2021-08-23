Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Новой Москве построят роботизированное фондохранилище

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Москомархитектура сообщила, что согласовала проект роботизированного архивного комплекса в поселении Вороновское в Новой Москве.

Хранилище будет одноэтажным, при нем построят пятиэтажный центр управления архивом, комплекс оснастят по самым последним технологиям, сообщил через пресс-службу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Площадь комплекса составит около 70 тысяч квадратных метров, его построят на участке в 10 га рядом с деревней Сахарово.

Фасады комплекса отделают перфорированными алюминиевыми кассетами, сэндвич-панелями и керамогранитом, а основную массу составят витражные конструкции с тройным остеклением. Центральный вход будет выделен отдельным объемом и расположен между основными блоками фондохранилища и ЦУА, его фасад выполнен в виде крупного остекленного элемента с эффектной наклонной плоскостью.

Проектировщиком объекта стал "Стройконтинент".

Ранее сообщалось, что в Коммунарке планируется строительство музейного фондохранилища для 19 городских и четырех федеральных музеев, в том числе Государственного исторического музея и Третьяковской галереи. Ввести объект в эксплуатацию планировалось к 2023 году.

Сахарово Москва Москомархитектура Сергей Кузнецов

Новости по теме

Новости

Журналистов у здания ФСБ задержали за нарушение правил проведения акций

Число задержанных на пикетах у здания ФСБ на Лубянке возросло до девяти

Столичная прокуратура уточнила, что третий пострадавший при взрыве в Москве выжил

Столичная прокуратура уточнила, что третий пострадавший при взрыве в Москве выжил

Шесть журналистов задержаны во время одиночных пикетов у здания ФСБ

Столичная прокуратура сообщила о двух погибших от взрыва в квартире

Ребенок погиб в результате инцидента в московской квартире

В парк-отеле в Подмосковье произошло отравление детей

Подавший сигнал бедствия Superjet штатно сел в "Шереметьево"

Татьяна Фельгенгауэр сообщила о приходе полиции к ее родителям

Татьяна Фельгенгауэр сообщила о приходе полиции к ее родителям

Суточная заболеваемость COVID в Москве вновь превысила 2 тыс. случаев

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');