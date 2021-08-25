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Суд в Москве отложил рассмотрение дела экс-схиигумена Сергия

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Измайловский суд Москвы в среду начал рассмотрение по существу уголовного дела Николая Романова (бывшего уральского схиигумена Сергия - ИФ), сообщил "Интерфаксу" адвокат подсудимого Павел Бабиков.

"Суд сегодня начал рассмотрение дела, но в связи с тем, что на заседание не явился представитель потерпевшей стороны, Екатеринбургской епархии, заседание перенесено на 2 сентября", - сказал Бабиков.

По его словам, на первом заседании было зачитано обвинительное заключение.

Романов был лишен сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, 10 сентября прошлого года был отлучен от церкви. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь, однако был задержан в конце декабря прошлого года и доставлен в Москву.

В чем обвиняют бывшего схиигумена Сергия

29 декабря Басманный суд столицы санкционировал его арест. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 110.1 (склонение к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и ст. 330 (самоуправство) УК РФ. Расследование дела было завершено в мае.

На предварительном заседании 19 августа суд продлил ему арест до 10 февраля 2022 года.

Свою вину Романов не признает.

Как заявляли в Следственном комитете России, Романов публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в Среднеуральском женском монастыре, к самоубийству. В дальнейшем экс-схиигумен, "осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в интернете видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих" к суициду под видом идеологии христианства, отмечали в СКР.

Кроме того, согласно фабуле дела, Романов, не согласившись с решением о запрете его в священнослужении, не покинул монастырь и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской епархии Русской православной церкви, незаконно воспрепятствовав проведению религиозных обрядов.

Следствие также считает, что он совершил самоуправство, помешав инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря в нарушение гражданского законодательства.

Взгляды и высказывания Романова получили в 2020 году особый резонанс из-за его публичного отрицания угрозы нового коронавируса.

Николай Романов РПЦ Екатеринбургская епархия Москва

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