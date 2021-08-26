На подмосковном курорте шестеро школьников отравились пороховыми газами
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Шесть школьников отравились пороховыми газами от фейерверков на подмосковном курорте, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Дети отдыхали на курорте в поселке Пионерский. Из-за нарушения техники безопасности дети получили избыточную дозу ядовитого порохового дыма", - сказал источник.
Отравление спровоцировало у некоторых из них неврологические симптомы.
"У некоторых детей диагностировано удушье и панические атаки. На месте работают медики", - сказал источник.