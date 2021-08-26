На подмосковном курорте шестеро школьников отравились пороховыми газами

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Шесть школьников отравились пороховыми газами от фейерверков на подмосковном курорте, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Дети отдыхали на курорте в поселке Пионерский. Из-за нарушения техники безопасности дети получили избыточную дозу ядовитого порохового дыма", - сказал источник.

Отравление спровоцировало у некоторых из них неврологические симптомы.

"У некоторых детей диагностировано удушье и панические атаки. На месте работают медики", - сказал источник.