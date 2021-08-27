Цеха, доставлявшие продукты в рестораны на Патриарших прудах, уличили в антисанитарии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Санитарные и эпидемиологические нарушения выявили при проверке трех цехов, которые доставляли продукты в элитные рестораны в районе Патриарших прудов. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

По мнению специалистов ведомства, состояние производственных помещений не отвечает санитарным требованиям. Также установлены факты хранения и реализации продукции без маркировки и товарно-сопроводительной документации, подтверждающей ее безопасность.

Из-за этих нарушений было решено изъять 815 кг готовой продукции и сырья.

В столичном Роспотребнадзоре отметили, что пищевая продукция производилась в этих цехах в антисанитарных условиях.

Кроме того, из-за отсутствия у организаций необходимой документации специалисты не смогли установить факт эффективности работы вентиляции. Также предприятия не проводили в полном объеме профилактику коронавируса.

В московском Роспотребнадзоре добавили, что по выявленным нарушениям составят протоколы о временном запрете деятельности по статье 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения").

Данная статья предусматривает приостановку деятельности объектов на срок до 90 суток. Один из цехов опечатан в досудебном порядке.

Материалы дела направят в суд.

Проверенные цеха расположены в здании по адресу: Большой Козихинский переулок, дом 7 строение 1.

Они поставляли продукцию в рестораны Pinch, Uilliam's, "Уголек", "Авокадо" и "Ава", добавили в ведомстве.