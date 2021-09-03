На Патриарших прудах пустует рекордное число помещений стрит-ритейла

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Вакантность в сегменте стрит-ритейла на Патриарших прудах в центре Москвы достигла рекордного показателя по данным на начало августа 2021 года, сообщили в компании Colliers.

"Средний уровень вакантности на Патриарших прудах в стрит-ритейле составил 15,2%, что выше показателя I полугодия 2021 г. на 4,9 п. п. (10,3% во II кв. 2021 г.). Вакантность в 15% именно для Патриарших прудов является рекордным высвобождением площадей", - отметили эксперты компании.

Они напомнили, что поводом для части закрытий стало введение QR-кодов на стыке II и III кварталов. За весь июль и начало августа было зафиксировано 14 закрытий, среди которых больше всего пришлось на операторов общественного питания (43% от общего количества закрытий).

На втором месте по закрытиям оказались салоны красоты (29% от общего количества закрытий). С начала года на Патриарших закрылось 30 таких заведений.

Для сравнения, прошлым летом (в июне 2020 года) вакантность на Патриарших прудах составляла 6,3%. Годом ранее, с декабря 2019 года по середину лета 2020 года, в той же локации было закрыто 19 заведений. Если говорить об открытиях, то в прошлом году (с декабря 2019 по лето 2020) их было 16. В этом году (с декабря 2020 по август 2021) - 25 открытий.

За последние несколько лет район Патриарших прудов превратился в главный гастрономический район Москвы. Сейчас на Патриарших прудах функционируют 72 заведения общественного питания (это 40% от общего количества арендуемых помещений), вторыми по заполняемости идут арендаторы категории "красота и здоровье" (куда входят салоны красоты, аптеки и медицинские центры) - 40 арендуемых помещений (22%), замыкают тройку лидеров fashion-операторы - 16 арендуемых помещений (9%).

В целом арендаторы сменились в 5% помещений на Патриарших прудах, еще 4% арендовали вакантные лоты с начала 2021 года.