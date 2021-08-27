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Газопровод поврежден на юго-западе Москвы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Внешнее повреждение газопровода произошло на стройплощадке на улице Дмитрия Ульянова, сообщается в телеграм-канале компании "Мосгаз".

Инцидент произошел на строительной площадке на ул. Дмитрия Ульянова в районе дома №14. Как сообщает "Мосгаз", произошло внешнее механическое повреждение газопровода среднего давления, в зоне отключения от газоснабжения оказались четыре жилых дома.

По информации "Мосгаза", пострадавших в результате инцидента нет.

"В настоящее время подача газа приостановлена, на месте работают аварийные службы", - отмечается в сообщении.

Москва Мосгаз

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