Газопровод поврежден на юго-западе Москвы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Внешнее повреждение газопровода произошло на стройплощадке на улице Дмитрия Ульянова, сообщается в телеграм-канале компании "Мосгаз".

Инцидент произошел на строительной площадке на ул. Дмитрия Ульянова в районе дома №14. Как сообщает "Мосгаз", произошло внешнее механическое повреждение газопровода среднего давления, в зоне отключения от газоснабжения оказались четыре жилых дома.

По информации "Мосгаза", пострадавших в результате инцидента нет.

"В настоящее время подача газа приостановлена, на месте работают аварийные службы", - отмечается в сообщении.