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В дома на юго-западе Москвы снова пустили газ после аварии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники "Мосгаза" починили газопровод на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе Москвы и снова подключили к газоснабжению четыре жилых дома, сообщила компания в телеграм-канале.

Ранее в пятницу у дома 14 по улице Дмитрия Ульянова на стройплощадке "произошло внешнее механическое повреждение газопровода среднего давления". Пришлось отключать от газоснабжения четыре ближайших дома и заменять трубу.

По информации "Мосгаза", никто не пострадал.

Москва Мосгаз ЮЗАО

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