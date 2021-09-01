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Собянин сообщил об испытании транспортных беспилотников в Москве

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Москве на всех видах транспорта испытывают системы беспилотного управления, сообщил на марафоне "Новое знание" мэр города Сергей Собянин.

"Модная тема - беспилотники, сегодня (система) тестируется на всех видах транспорта, на дорогах, в метрополитене в пригородных электричках, трамваях", - заявил он.

"За этим будущее, но я не уверен, что она радикально улучшит движение на дорогах. Тем не менее, система тестируется, и я думаю, что она будет внедрена в городе", - добавил мэр.

Сергей Собянин Москва

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