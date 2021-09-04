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Почти 20% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Почти 20% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Дожди, местами сильные пополнили вечером и ночью сентябрьскую копилку осадков в Москве сразу на 12 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города в субботу.

"В Москве за неполные сутки выпало почти 20% месячной нормы осадков. Температура воздуха ночью опускалась до 6,7 градуса", - рассказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены с главной метеостанции столицы на ВДНХ. Месячная норма осадков для сентября в Москве - 65 мм.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Москве будет прохладно, временами возможны небольшой дождь и порывы ветра до 15 м/с. Максимальная температура воздуха не превысит 11-13 градусов.

Москва

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