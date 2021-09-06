Синоптики пообещали уход октябрьского холода из Москвы на этой неделе

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минувшие выходные в столичном регионе выдались холодными: средняя суточная температура воздуха соответствовала началу октября, погода в Москве вернется к климатической норме к середине недели, сообщается на сайте "Метеоновости" в понедельник.

"Ночью в понедельник в Москве температура понизилась до плюс 3-4 градусов, последний раз так холодно в столице было 1 июня текущего года", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в Подмосковье наблюдались первые осенние заморозки (минус 0,3 градуса).

"Во вторник усилится влияние антициклона, вторжение холода прекратится, на уровне 1,5 км ночью 7 сентября температура воздуха повысится с минус 4 до 0 градусов", - пишут "Метеоновости".

Ожидается, что приземная температура воздуха начнет расти, и во вторник днем в Москве будет 13-15 градусов, что ниже нормы на несколько градусов.

"К середине недели адвекция (перемещение в горизонтальном направлении - ИФ) теплого воздуха продолжится, и температура вернется в рамки календаря", - подчеркивается в сообщении.