В Москве за 20 лет стало в два раза больше людей старше 65 лет

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В столице зафиксирован двукратный рост числа пенсионеров за последние 20 лет, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Ракова.

"Только в Москве за последние 20 лет численность людей старше 65 лет возросла в два раза", - сказала заммэра, выступая на IV форуме социальных инноваций регионов.

По ее словам, доля пожилых на сегодняшний день в городе составляет 25%.

Вице-мэр отметила, что сейчас медицина продолжает развиваться, и уже почти нет болезней, для которых не существует лечения.

"Все это вызывает рост продолжительности жизни и увеличение доли пожилого населения", - подчеркнула Ракова.