Суточная заболеваемость COVID в Москве снизилась на 16%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Более 2,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из обнародованных в пятницу данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 2 893 больного COVID-19. Накануне сообщалось о 3 445 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 552 случая, или на 16%.

За сутки коронавирус привел к смерти 56 человек. С начала пандемии скончались 28 607 москвичей.

Выздоровели за сутки 1 277 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 479 958 человек.

Накануне сообщалось о 1 331 выписанном и 54 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 24 сентября составляет 1 614 504.

30 августа Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений. Однако со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве начала расти.

22 сентября заммэра города Анастасия Ракова сообщила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости COVID-19 составил 24%, а число госпитализаций увеличилось на 15%.

Причиной власти считают наступление осеннего сезона, для которого характерны подъем заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач, с возобновлением школьных занятий.

Ракова сообщила, что для лечения пациентов с коронавирусом "в городе развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, власти Москвы пока не планируют вводить ограничения, однако в случае дальнейшего роста заболеваемости не исключено возвращение системы QR-кодов в кафе и ресторанах, а также обязательного перевода не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы.