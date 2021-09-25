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Хроника последних дней СССР

Почти на 80% выросли продажи фармпредприятий Москвы за год

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Московские фармацевтические предприятия продали товаров на сумму более 130 млрд руб. за первые шесть месяцев 2021 года, сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Отрасль показывает уверенный рост: по итогам первых шести месяцев 2021 года столичные производства реализовали товаров на 134,1 млрд руб., что на 79% больше, чем за тот же период 2020 года", - сказал Ефимов.

Он добавил, что объем экспорта столичных предприятий фармацевтики в первом полугодии почти достиг 549 млн долларов США. Это в четыре раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года и в пять с половиной раз - 2019 года.

"Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, осуществляющих производство фармацевтической продукции в Москве, в январе-марте 2021 года составили 9,3 млрд руб. За весь прошлый год этот показатель достиг 10,5 млрд руб.", - сказал, в свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В столице работают 26 крупных и средних предприятий фармацевтической отрасли, которые обеспечивают более 24% от объемов общероссийского производства такой продукции.

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