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В одной из высоток "Москва-Сити" в среду проведут пожарные учения

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в строящейся башне комплекса "Москва-Сити" в среду проведут крупные пожарно-тактические учения, сообщил заммэра города Петр Бирюков. В них задействуют 30 сотрудников пожарно-спасательного центра и семь единиц техники, в том числе пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев".

По словам Бирюкова, сотрудники МЧС отработают эвакуацию людей и тушение пожара в высотном здании. По замыслу учений, в систему-112 поступит заявка о возгорании на 54-м этаже строящейся башни, в которой могут быть строители.

"Спасатели установят автоцистерны на водоисточник, проложат магистральные линии до мотопомп, от которых в свою очередь проведут линии для тушения пожара на высоте 226 метров", - рассказал заммэра.

Восемь мотопомп массой около 300 кг каждая расставят через каждые 10 этажей для подачи огнегасящей жидкости к очагу пожара, добавил он.

Москва-Сити МЧС Петр Бирюков Москва

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