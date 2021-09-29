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Еще один речной порт планируется построить на севере Москвы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Грузовой порт планируют построить в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища на территории Левобережного района Москвы, сообщила "Интерфаксу" руководитель градостроительного бюро Master's Plan Юлия Зубарик.

"Проектом планировки предусмотрено строительство грузового речного порта со всей сопутствующей инфраструктурой. На его территории будут размещены различные производственные и административные объекты, зоны погрузки и разгрузки. Общая площадь застройки составит 15 тыс. кв. м", - сказала Зубарик.

По ее словам, также здесь намечено обустроить площадки хранения и распределения строительных сыпучих грузов и портальные краны типа "Альбатрос" или "Кировец".

"Кроме того, планируется привести в порядок всю прилегающую территории, высадить кустарники и деревья, а также реконструировать дороги, ведущие к месту будущего порта", - добавила Зубарик.

Москва Химкинское водохранилище

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