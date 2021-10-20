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Пункт полиции открыли в Бужанинове после стихийного схода из-за убийства пенсионерки

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Опорный пункт полиции открыли в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского округа, где жители вышли на стихийный сход в сентябре после убийства пенсионерки двумя мигрантами. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

"В поселке Бужаниново открылся опорный пункт полиции. Участковый из Краснозаводского отделения управления внутренних дел ведет прием в местном доме культуры "Юность" во вторник и четверг с 17 до 19 часов", - говорится в сообщении.

В ночь на 14 сентября у здания общежития для мигрантов в селе Бужаниново под Сергиевым Посадом состоялся стихийный сход местных жителей из-за сообщения об убийстве 67-летней женщины. Тело пенсионерки с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 сентября в лесополосе, в 160 метрах от СНТ "Магистраль 2".

По факту убийства были задержаны два гражданина Таджикистана, которые жили и работали не в общежитии, а на строительстве частного дома в СНТ "Приозерный".

Впоследствии глава Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов, возле которого состоялся сход.

Московская область Сергиев Посад

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