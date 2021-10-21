Вакцинным иммунитетом к COVID-19 обладают 3,4 млн москвичей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Москве устойчивый иммунитет к коронавирусу после прививки есть у 3,4 млн человек, а не у 5 млн, заявила заммэр города Анастасия Ракова.

Ссылаясь на заключение эпидемиологов, она сказал, что максимальную эффективность вакцинация обеспечивает в течение первых 5-6 месяцев.

По данным на 15 октября, первым компонентом вакцины от COVID-19 в Москве привито почти 5,2 млн человек, полный курс прошли около 4,8 млн граждан.

"Заболеваемость коронавирусом растет, и она выше, чем в прошлом году: за месяц она выросла почти в 4 раза, а число госпитализаций - в три", - сказала также Ракова.

Она добавила, что уровень заболеваемости штаммом "дельта" коронавируса в Москве этой осенью выше прошлогоднего на 80%.

В мэрии рассчитывают, что введенные нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября позволят разорвать цепочку заболеваемости COVID-19, поскольку инкубационный период штамма "дельта" составляет пять дней, сообщила вице-мэр. Разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода.

Она добавила, что для нерабочих дней также специально выбран период, который ассоциируется у многих россиян с "возможностью отдохнуть и сделать перерыв". Эти дни он посоветовала провести с семьей и близкими, побыть дома или отправиться на дачу "узким кругом".