Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Вакцинным иммунитетом к COVID-19 обладают 3,4 млн москвичей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Москве устойчивый иммунитет к коронавирусу после прививки есть у 3,4 млн человек, а не у 5 млн, заявила заммэр города Анастасия Ракова.

Ссылаясь на заключение эпидемиологов, она сказал, что максимальную эффективность вакцинация обеспечивает в течение первых 5-6 месяцев.

По данным на 15 октября, первым компонентом вакцины от COVID-19 в Москве привито почти 5,2 млн человек, полный курс прошли около 4,8 млн граждан.

"Заболеваемость коронавирусом растет, и она выше, чем в прошлом году: за месяц она выросла почти в 4 раза, а число госпитализаций - в три", - сказала также Ракова.

Она добавила, что уровень заболеваемости штаммом "дельта" коронавируса в Москве этой осенью выше прошлогоднего на 80%.

В мэрии рассчитывают, что введенные нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября позволят разорвать цепочку заболеваемости COVID-19, поскольку инкубационный период штамма "дельта" составляет пять дней, сообщила вице-мэр. Разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода.

Она добавила, что для нерабочих дней также специально выбран период, который ассоциируется у многих россиян с "возможностью отдохнуть и сделать перерыв". Эти дни он посоветовала провести с семьей и близкими, побыть дома или отправиться на дачу "узким кругом".

Хроника коронавируса. Октябрь.

16
Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.18 октября. В Брюсселе перед штаб-квартирой Pfizer прошла акция протеста против ковид-паспортов.15 октября. Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране.14 октября. Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19.13 октября. Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре.12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.
Хроника 09 января 2020 года – 21 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Анастасия Ракова

Новости по теме

Новости
Дело Михаила Абызова

Кассационный суд отклонил жалобу Абызова на изъятие более 32 млрд руб.

Кассационный суд отклонил жалобу Абызова на изъятие более 32 млрд руб.
Пандемия коронавируса

Петербург побил осенний антирекорд по госпитализациям с COVID-19

Петербург побил осенний антирекорд по госпитализациям с COVID-19
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить контакты и поездки на период нерабочих дней

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить контакты и поездки на период нерабочих дней

Арбитражный суд Москвы раскрыл список запрещенных к ввозу смартфонов Samsung

Арбитражный суд Москвы раскрыл список запрещенных к ввозу смартфонов Samsung

Мосгорсуд отказался отменить арест основателя Group-IB Сачкова

РФПИ призвал производителей зарубежных вакцин прекратить информатаки на "Спутник V"

В России снова установлены антирекорды по числу заболевших COVID и умерших

В России снова установлены антирекорды по числу заболевших COVID и умерших
Пандемия коронавируса

Минпросвещения предупредило школы о каникулах с 30 октября по 7 ноября

Завершилось расследование дела о хищении старинных усадеб в Москве

Парение на втором энергоблоке Ростовской АЭС произошло из-за дефекта шва

Парение на втором энергоблоке Ростовской АЭС произошло из-за дефекта шва
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });