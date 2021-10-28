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Власти Москвы отметили, что ситуация с COVID-19 остается напряженной

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Московские власти оценивают ситуацию с коронавирусом как напряженную, несмотря на некоторое снижение суточных показателей заболеваемость продолжает расти, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Ситуация на сегодняшний день весьма напряженная. (...) четыре дня прошедшие показывают, что хоть и немного снижаются темпы, но, в любом случае, заболеваемость растет", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

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