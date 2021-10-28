Власти Москвы отметили, что ситуация с COVID-19 остается напряженной

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Московские власти оценивают ситуацию с коронавирусом как напряженную, несмотря на некоторое снижение суточных показателей заболеваемость продолжает расти, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ситуация на сегодняшний день весьма напряженная. (...) четыре дня прошедшие показывают, что хоть и немного снижаются темпы, но, в любом случае, заболеваемость растет", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).