Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 7%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 6 880 случаев заболевания COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось об обнаружении 6 407 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в городе выросла на 473 случая или примерно на 7%.

За сутки коронавирус привел к смерти 98 москвичей. Общее число скончавшихся достигло 31 919. Смертность достигла показателей конца июля.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 5 958 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 630 606 человек.

Накануне сообщалось о 6 024 выписанных и 93 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 6 ноября составляет 1 млн 856 649.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19.

19 октября мэр ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля были переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны также до 25 февраля перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.

3 ноября Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, нерабочие дни продлеваться не будут.