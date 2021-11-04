В Москве с начала пандемии COVID заготовили 23 тонны плазмы с антителами

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Для лечения пациентов с коронавирусом в столице заготовлено свыше 23 тонн плазмы с антителами к заболеванию, сообщает в четверг пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что за 1,5 года донорами стали 30 тыс. человек, 20% из них сдали плазму повторно, а 75 доноров сдавали ее десять и более раз. Кроме того, за этот период лечение таким способом прошли 20 тыс. человек.

Плазму с антителами к коронавирусной инфекции применяют для лечения пациентов с COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии. Это одна из составляющих комплексной терапии. Переливание плазмы назначается лечащим врачом в зависимости от клинической картины.

Донором плазмы может стать человек от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ и гепатиты В и С.