Временный снежный покров может образоваться местами в Москве

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Осадки в виде снега и дождя ожидаются в столице с 21:00 среды до 09:00 четверга, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Временный прирост снега может составить до 1 см. Температура воздуха от -1 до +1°C, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог: мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта, подчеркнули в мэрии.

"При необходимости в местах образования скользкости проведем выборочную противогололедную обработку", - отмечается в сообщении.

Власти предупредили москвичей о порывах ветра до 15 м/с и попросили быть предельно внимательными на улице.