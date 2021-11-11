Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Московских автомобилистов предупредили о 9-балльных пробках вечером

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация на дорогах Москвы вечером может осложниться из-за непогоды, предупреждает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Выпавший в ночь на 11 ноября снег не повлиял на работу общественного транспорта Москвы, пробки на дорогах утром не превышали шести баллов.

"Весь день обещают дождь со снегом, и к вечеру может быть до девяти баллов", - сказали в ведомстве.

В департаменте автомобилистам посоветовали не разгоняться. Тем, кто еще не поменял летнюю резину на зимнюю, рекомендовали обязательно это сделать.

Общественный транспорт переведен на зимний режим работы. Подготовлена снегоуборочная техника, реагенты и песок.

Москва

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд оставил правозащитника Льва Пономарева в статусе иноагента

Мосгорсуд оставил правозащитника Льва Пономарева в статусе иноагента
Пандемия коронавируса

В Москве стартовала III фаза исследований COVID-вакцины для подростков "Спутник М"

Временный снежный покров может образоваться местами в Москве

На четырех крупных улицах в центре Москвы снизят максимально разрешенную скорость

На четырех крупных улицах в центре Москвы снизят максимально разрешенную скорость

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

В Москве полный курс вакцинации прошли 67% работников предприятий "групп риска"

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает свой пост

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает свой пост

Лидер ячейки ИГ, планировавшей теракты в Москве, осужден на 21 год колонии

МЧС предупредило о мокром снеге и гололеде в Москве в ночь на вторник

МЧС предупредило о мокром снеге и гололеде в Москве в ночь на вторник

Совет попечителей МХАТ им. Горького прекратил свои отношения с театром

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });