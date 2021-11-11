Московских автомобилистов предупредили о 9-балльных пробках вечером

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация на дорогах Москвы вечером может осложниться из-за непогоды, предупреждает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Выпавший в ночь на 11 ноября снег не повлиял на работу общественного транспорта Москвы, пробки на дорогах утром не превышали шести баллов.

"Весь день обещают дождь со снегом, и к вечеру может быть до девяти баллов", - сказали в ведомстве.

В департаменте автомобилистам посоветовали не разгоняться. Тем, кто еще не поменял летнюю резину на зимнюю, рекомендовали обязательно это сделать.

Общественный транспорт переведен на зимний режим работы. Подготовлена снегоуборочная техника, реагенты и песок.