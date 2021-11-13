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Один из мужчин, упавших на рельсы на станции "Сходненская", пытался помочь другому

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Один из мужчин, упавших на рельсы на станции "Сходненская" московского метро, пытался помочь другому пострадавшему. Об этом стало известно из видео, опубликованного в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Пассажир, который хотел спасти падающего под поезд мужчину, погиб. При этом пострадавший скрылся с места происшествия, его разыскивают полиция и служба безопасности метро, указали в департаменте транспорта.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что по неустановленным причинам на пути на "Сходненской" упали сразу два пассажира, для их спасения отключалось напряжение контактного рельса.

Сбой на "фиолетовой" ветке продлился не менее 40 минут. В результате происшествия было отменено порядка 20 поездов.

По информации очевидцев и пользователей соцсетей, на платформе станции "Спартак" скопилось большое для выходного дня количество людей.

Москва станция Сходненская Московский метрополитен

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