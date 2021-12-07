Склад со стройматериалами загорелся под Истрой

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения тушат возгорание, возникшее на складе в городском округе Истра на площади в десяти тысяч квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Пожар возник в промзоне между деревнями Деньково и Давыдково. В МЧС отмечают, что здание склада одноэтажное и отдельно стоящее. Внутри хранятся стройматериалы. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.

К тушению пожара привлекается 68 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России - 36 человек и 11 единиц техники.

Устанавливается причина пожара.

Ранее о пожаре на складе теплоизоляционной продукции сообщил "Интерфаксу" информированный источник.