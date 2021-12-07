Рабочий погиб в результате пожара на складе под Истрой

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - На месте пожара на складе в деревне Деньково Истринского округа в Подмосковье нашли погибшего рабочего из строительной организации, организована проверка, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области во вторник.

Прокуратура Московской области в свою очередь также инициировала проверку. После выяснения всех обстоятельств ведомством будет дана оценка действий ответственных лиц.

Ранее о пожаре на складе теплоизоляционной продукции в Истринском округе "Интерфаксу" сообщил информированный источник. В 16:34 возгорание было локализовано на площади десяти тысяч квадратных метров.