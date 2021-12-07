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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве прооперировали раненную во время стрельбы в МФЦ девочку

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Москве успешно прооперировали десятилетнюю девочку, которая была ранена в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский", рассказал журналистам главврач Морозовской больницы Валерий Горев.

Он отметил, что при поступлении ребенок был в состоянии средней степени тяжести.

"Операция носила простой характер, в большей степени косметический", - сказал Горев и добавил, что за время операции состояние девочки не ухудшилось.

При ее осмотре у нее нашли сквозное ранение шеи, других видимых повреждений нет. Скоро ее переведут в общее Горев предположил, что она будет выписана к концу недели.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сказала, что состояние всех четверых пострадавших в МФЦ врачи оценили как тяжелое.

Посетитель ранил четверых - девочку и троих взрослых, еще двое взрослых были убиты. Пострадавшие взрослые сейчас находятся в НИИ имени Склифосовского.

Подозреваемого задержали. Источники "Интерфакса" рассказали, что он ведет себя неадекватно, при этом высказывает взгляды ярого антипрививочника и антимасочника, а стрельба началась после того, как его попытались заставить надеть маску при входе в МФЦ.

МФЦ Рязанский Москва Сергей Глазов коронавирус Анастасия Ракова НИИ Склифосовского Морозовская больница Валерий Горев

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