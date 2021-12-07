Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2022-2024 годы

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон "О бюджете Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", документ опубликован на сайте мэрии.

В соответствии с законом, на 2022 год общий объем доходов бюджета Москвы составит 3, 261 трлн рублей, общий объем расходов - 3, 633 трлн рублей. Дефицит бюджета в 2022 году составит 371 974 087 000 рублей.

Общий объем доходов бюджета города Москвы на 2023 год в сумме 3,443 трлн рублей, на 2024 год - 3,636 трлн рублей. Общий объем расходов бюджета Москвы на 2023 год составит 3, 731 трлн рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета Москвы в сумме 93,297 млрд рублей, и на 2024 год - 3,862 трлн рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета Москвы в сумме 193,101 млрд рублей. Дефицит бюджета Москвы на 2023 год составит 287, 976 млрд рублей и на 2024 год - 225,094 млрд рублей.