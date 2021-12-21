В Новой Москве случился пожар в воинской части

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В поселке Мосрентген в Новой Москве загорелось здание воинской части, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В здании воинской части на восьмом этаже горит система вентиляции. Проводится эвакуация. Пострадавших нет", - сказал он.

Информация о локализации возгорания, по его данным, не подтвердилась: огонь перекинулся с восьмого на пятый этаж.

Позже пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сообщила, что пожар в воинской части локализован. "21 декабря около 15:00 в техническом помещении неэксплуатируемой части здания воинской части в Новой Москве произошло задымление. Прибывшими на место пожарными расчетами задымление было оперативно локализовано. Пострадавших нет", - отметили военные.