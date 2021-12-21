Более 450 человек были эвакуированы из-за пожара в воинской части в Новой Москве

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Прокуроры проверят, как исполнялись требования пожарной безопасности в воинской части в Новой Москве, где во вторник произошел пожар, сообщает Главная военная прокуратура.

"В результате пожара никто не пострадал, эвакуировано более 450 человек. В настоящее время принимаются меры к локализации возгорания. На место чрезвычайного происшествия выехал заместитель военного прокурора Красногорского гарнизона", - сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе прокурорской проверки предстоит дать оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации объекта.

"В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к ответственности", - заявили в прокуратуре.

Ранее во вторник информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в поселке Мосрентген в Новой Москве загорелось здание воинской части.