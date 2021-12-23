Москва встала в девятибалльных пробках

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Дорожное движение в Москве осложнилось до девяти баллов, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что основные затруднения сосредоточены в центральной части города, Садовом кольце, ТТК и МКАД. Средняя скорость автомобилей на МКАД составляет 27 км в час, на Третьем транспортном и Садовом кольцах - 17 км в час.

В четверг прогнозируется наиболее загруженное дорожное движение в Москве.