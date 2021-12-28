Дептранс Москвы снова предупредил о девятибалльных пробках вечером

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Вечером во вторник 28 декабря в Москве ожидаются пробки в девять баллов, предупредил городской Департамент транспорта.

"В преддверии новогодних праздников значительно увеличилось количество машин и поездок. Движение будет затруднено в центре, Садовом, ТТК, МКАД", - сообщили чиновники и рекомендовали автомобилистам пересесть на общественный транспорт.

Предновогодние вечерние пробки в городе стали образовываться с 15 декабря, иногда ситуацию усугубляет снегопад или гололедица. В Дептрансе ранее обещали, что обстановка на дорогах улучшится 30 декабря, исключением останутся районы вокруг торговых центров.