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Комитету "Гражданское содействие" грозит выселение из помещения в Москве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правозащитного комитета "Гражданское содействие" (признан в РФ НКО-иноагентом) Светлана Ганнушкина сообщила, что департамент городского имущества Москвы обратился к организации с просьбой освободить помещение на Олимпийском проспекте и уведомил о решении расторгнуть с комитетом договор безвозмездного пользования.

"Столичный департамент городского имущества передал нам уведомление о расторжении договора безвозмездного пользования. Договор был заключен в 2012 году. Он был заключен на пять лет. По прошествии пяти лет я написала предложение договор продлить. Мне ответили, что в этом нет необходимости, поскольку если за месяц до окончания срока договора ни одна из сторон не предупреждает другую о том, что предполагается разорвать договор, он становится бессрочным", - сказала Ганнушкина "Интерфаксу" во вторник.

Глава комитета сообщила, что следующие пять лет организация располагалась в помещении на основе этого бессрочного договора.

Ганнушкина отметила, что в уведомлении о расторжении договора столичный департамент городского имущества не указывает причину такого решения. По ее словам, в уведомлении указано, что согласно заключенному договору, каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора безвозмездного пользования, известив об этом за месяц.

"Я хочу попробовать отстоять свое право, потому что убеждена, что наша организация, во-первых, ничего не нарушала. Во-вторых, приносит большую пользу, потому что выполняет социальную и правовую помощь иностранным гражданам, которые в этом нуждаются. Обучает русскому языку, добивается получения ими образования, помогает им осуществить свое право на долговременное проживание и на получение в дальнейшем российского гражданства", - сказала Ганнушкина.

Комментарием департамента городского имущества Москвы "Интерфакс" пока не располагает.

Москва Гражданское содействие

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