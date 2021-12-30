В Москве вечером ожидаются пробки в восемь баллов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Автомобильное движение в Москве осложнится до 8 баллов, сообщает столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своём телеграм-канале в четверг.

"В преддверии новогодних праздников значительно увеличилось количество машин и поездок", - говорится в сообщении.

Для экономии времени Дептранс рекомендует воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться метро и наземным городским транспортом.

Основные затруднения движения в столице ожидаются на Садовом кольце, ТТК, МКАД и центральных районах города.