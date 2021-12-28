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Москва встала в девятибалльных пробках

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Вечером во вторник на дорогах Москвы образовались пробки в девять баллов, власти рекомендуют отложить поездки на личных автомобилях до 21:00, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Основной причиной затруднения движения стало увеличение числа машин и поездок в предновогодние дни", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что автомобили едут со средней скоростью 22 км в час, наземный общественный транспорт чуть быстрее - 27 км в час.

"Настоятельно просим сейчас отложить поездки на авто до 21:00, либо использовать городской транспорт", - отметили в департаменте.

Москва

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