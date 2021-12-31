Горнолыжный комплекс "Воробьевы горы" и Центр самбо и бокса откроют в 2022 году

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году в столице планируется завершить строительство десяти спортивных сооружений, сообщил в пятницу глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Сейчас в Москве строится 18 спортивных объектов и сооружений в разных районах города. В следующем году 10 из них будут достроены и открыты - это и крупные центры, и районные спорткомплексы", - сказал Загрутдинов.

По его словам, в 2022 году предполагается завершить развитие территории спортивного комплекса "Воробьевы горы", достроить Международные центры самбо и бокса на территории Лужников, ВМХ-велодром на Ангарской улице, физкультурный комплекс с бассейном в Чертанове, а также завершить реконструкцию футбольного стадиона "Москвич".

Он напомнил, что всего до конца 2024 года в столице планируется построить 31 спортивный объект с 37 бассейнами.