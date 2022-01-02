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Акция "Елочный круговорот" стартовала в Москве

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Жители столицы с воскресенья могут принять участие в акции по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев "Елочный круговорот", сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"С сегодняшнего дня и до 20 февраля в городе будут работать более 580 пунктов приема новогодних елей для утилизации, 11 пунктов открыты на природных территориях", - сказал он журналистам.

Бирюков напомнил, что акция "Елочный круговорот" проводится в столице с 2016 года.

Как заявил заммэра, ее главная цель - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в пунктах сбора бесплатно принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие новогодней мишуры и украшений.

Собранные деревья перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп, добавил Бирюков.

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