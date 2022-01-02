В Москве отметили снижение суточной заболеваемости COVID-19

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в Москве составил 1 824 случая, это на 26,2% меньше, чем было выявлено накануне, следует из данных оперативного штаба, опубликованных в воскресенье.

По его информации, за сутки в столице выздоровели от коронавирусной инфекции 2 232 человека.

1 января сообщалась о 2 472 новых заболевших, 31 декабря было зафиксировано 2 726 заражений. В целом, в российской столице фиксируется снижение заболеваемости COVID-19.

Также на этой неделе наблюдается устойчивая тенденция снижения числа смертей от коронавируса. За минувшие сутки умерли 69 пациентов. Максимум по суточной летальности в столице был отмечен в июне-июле, когда за сутки умирали более 100 человек.

Общее число выявленных в Москве случаев COVID-19 по состоянию на 2 января составляет 2 млн 035 040 человек.