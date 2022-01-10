Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:15Заразились
на 10.01В России 10 666 679+15 830В мире 307 155 337+1 963 734

Москвичей предупредили о метели и гололедице в понедельник

Москвичей предупредили о метели и гололедице в понедельник
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС предупреждает москвичей о метели и гололедице на дорогах в течение дня.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 10 января в Москве сохранится сильный снег, местами метель. На дорогах снежные заносы, гололедица", - сказали в пресс-службе управления.

В связи с прогнозом в МЧС рекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам в управлении рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

МЧС Москва

Новости

В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба

В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба

Все рейсы из Москвы в Алма-Ату и Нур-Султан 6 января отменены

В мэрии сообщили, что к вечеру в Москве выпадет до 6 см снега

В мэрии сообщили, что к вечеру в Москве выпадет до 6 см снега

Сервис Face Pay заработает в 2022 году на МЦК

Сервис Face Pay заработает в 2022 году на МЦК

Драка между мигрантами произошла в новогоднюю ночь на юго-востоке Москвы

Драка между мигрантами произошла в новогоднюю ночь на юго-востоке Москвы

Москвичей предостерегли от уловок лжекоммунальщиков в праздники

Москвичей предостерегли от уловок лжекоммунальщиков в праздники

Стоимость билетов в транспорте Москвы вырастет со 2 января

Сильный снегопад накроет Москву в новогоднюю ночь

Красную площадь закроют на новогоднюю ночь из-за коронавируса

Красную площадь закроют на новогоднюю ночь из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти на 50%

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти на 50%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });