Москвичей предупредили о метели и гололедице в понедельник

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС предупреждает москвичей о метели и гололедице на дорогах в течение дня.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 10 января в Москве сохранится сильный снег, местами метель. На дорогах снежные заносы, гололедица", - сказали в пресс-службе управления.

В связи с прогнозом в МЧС рекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам в управлении рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.