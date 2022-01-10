Сильный снегопад в Москве может продлиться до утра вторника

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Власти Москвы рекомендуют в понедельник пользоваться общественным транспортом, дорожная ситуация осложнена снегопадом, который может продлиться до утра вторника, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В городе большое количество снега, что сильно затрудняет движение машин", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что снегопад может продлиться до утра вторника. Из-за этого будут наблюдаться сложности на дорогах в центре города, а также на участках, где есть подъемы.

Помимо непосредственно снегопада, движение осложнят низкие скорости автомобилей и большое число дорожно-транспортных происшествий.

На дорогах дежурят 24 экипажа дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД), которые оборудованы для оперативной помощи автомобилистам во время непогоды.

Ранее власти прогнозировали восьмибалльные пробки вечером в понедельник.