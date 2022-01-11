Более 30 тыс. москвичей встретили Новый год в метро

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Новый год в московском метро встретили на 44% больше москвичей, чем в прошлый раз, вырос также пассажиропоток на праздники, сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более 32 тыс. человек встретили Новый год прямо в метро, сказал Ликсутов. Он добавил, что на экранах в вагонах подземки новогоднее поздравление президента посмотрели более 25 тыс. человек.

В новогоднюю ночь московский транспорт перевез почти 451 тыс. пассажиров. За все праздники - свыше 51 млн человек. Это на 28% больше, чем за прошлогодние каникулы.

Самыми популярными станциями метро на время праздников у москвичей были "Площадь Революции", "Охотный ряд" и "ВДНХ".

"По распоряжению мэра Москвы мы обеспечивали максимально комфортные и безопасные условия для поездок жителей и гостей города, а также попытались создать праздничное настроение", - добавил Ликсутов.