В Дептрансе Москвы заявили, что возить альпак в метро нельзя

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Провозить в метро экзотичных животных, таких как альпака, запрещено, они могут пострадать сами и навредить пассажирам, заявили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Мы тоже очень любим животных, но провозить таких (как альпака - ИФ) зверей в метро ни в коем случае нельзя - если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов", - сказали в ведомстве.

Там призвали владельцев животных жалеть их, поскольку зверям может быть страшно в метро.

В пятницу в интернете появилось видео с поездкой альпаки в московском метро. В департаменте отметили, что животное попало в "подземку" из-за того, что сотрудница службы безопасности метрополитена пожалела его и пропустила внутрь вместе с владельцем. При этом правила запрещают это делать.

По правилам, животное должно находиться в клетке или переноске. Высота багажа не должна превышать 150 см по сумме измерений длины, ширины и высоты.