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Синоптики спрогнозировали потепление до 0 градусов в Москве в понедельник

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В понедельник в столичном регионе ожидаются потепление до 0 градусов и мокрый снег, сообщает Гидрометцентр России.

"7 февраля начнется прямо весеннее потепление. Ночью - минус 3, днем - около 0. Пройдет снег, мокрый снег", - говорится в прогнозе, размещенном на его сайте.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура в феврале на значительной части территории РФ будет выше климатической нормы. Синоптик отметил, что в начале следующей недели очередной циклон принесет в Москву оттепель, и теплая погода продержится в столице несколько дней.

Вместе с тем Вильфанд предупредил, что ранней весны в Москве ждать не стоит. По его словам, февраль будет характеризоваться колебаниями погоды, а климатическая весна наступит только к середине апреля.

Москва Гидрометцентр

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