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Что произошло за день: воскресенье, 6 февраля

Еще три медали в копилке россиян на Играх и арест главы Минтуризма Ставрополья

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки с коронавирусом в больницу попали 12 749 человек. Выявлен еще 180 071 случай заражения.

- Россияне заработали в Пекине по одной золотой, серебряной и бронзовой медали. Золото в копилку сборной принес лыжник Александр Большунов, выигравший гонку в скиатлоне, а серебро в этой же дисциплине досталось Денису Спицову. Бронзовую медаль выиграла фристайлистка Анастасия Смирнова в могуле. Теперь в активе российской команды пять медалей.

- Глава Минтуризма Ставрополья арестован по подозрению в превышении полномочий. По данным прокуратуры, в 2021 году министерство заключило контракт на проведение фестиваля фейерверков, но фактически его предметом были услуги, оказанные в 2020 году. Коммерческие предложения были сфальсифицированы, а общая стоимость завышена в десять раз.

- В Тульской области на трассе "Крым" столкнулись 16 машин. Пострадали четверо взрослых и столько же детей, шесть человек в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

- В Москве в понедельник ожидаются потепление до 0 градусов и мокрый снег.

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