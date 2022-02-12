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Кровля многоквартирного дома загорелась в подмосковном Орехово-Зуево

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения тушат загоревшуюся крышу жилой четырехэтажки в Подмосковье, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 16:11 поступило сообщение о возгорании на кровле жилого многоквартирного дома в Орехово-Зуево по адресу: ул. Ленина, дом 34. Площадь возгорания 300 квадратных метров", - сказали журналистам в пресс-службе.

По данным МЧС, здание четырехэтажное, кирпичное, с двумя подъездами.

Дальнейшая информация уточняется.

Орехово-Зуево МЧС

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