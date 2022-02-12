Крупный пожар в четырехэтажном доме в Орехово-Зуево локализован

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на крыше жилой четырехэтажки в Московской области на площади 900 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Днем в субботу в Орехово-Зуево на улице Ленина, 34 загорелась кровля четырехэтажного многоквартирного дома. Впоследствии огонь распространился на площади 900 квадратных метров.

По данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет. Из здания были эвакуированы 35 человек.

В пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья заверили, что жильцы дома, чьи квартиры сгорели в результате пожара, смогут получить материальную помощь. Ее оформление начнется в воскресенье.