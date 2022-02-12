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Cбой на платформе "Электронная Москва", повлиявший на работу ГИБДД, устранен

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Произошедший сбой на платформе АО "Электронная Москва" устранён, функционал по линии ГИБДД доступен в полном объёме, сообщили в МВД России.

"Центр обработки данных МВД России после проведенных восстановительных работ, спровоцированных сбоем электросистем в АО "Электронная Москва", работает в штатном режиме. Полностью возобновлено функционирование сервиса специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции "ФИС ГИБДД-М", - сказали журналистам в пресс-центре.

МоскваГИБДД приостановила выдачу госуслуг из-за сбоя в "Электронной Москве"Читать подробнее

В настоящее время функционал системы доступен в полном объеме.

Вынужденно остановленный ранее прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции и проводится в штатном режиме, отметили в министерстве.

В МВД заверили, что все граждане, которые не смогли получить требуемые им государственные услуги в связи со сбоем, будут приняты в подразделениях Госавтоинспекции вне зависимости от графика выходных в режиме работы "до последнего клиента".

Ранее сообщалось о сбое в работе платформы "Электронная Москва", из-за чего приостановлена выдача госуслуг по линии ГИБДД. На протяжении нескольких часов не осуществлялось оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.

ГИБДД Электронная Москва

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ГИБДД приостановила выдачу госуслуг из-за сбоя в "Электронной Москве"

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