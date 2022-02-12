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Площадь пожара на крыше дома в Орехово-Зуево увеличилась до 900 кв. м

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Площадь возгорания, возникшего на крыше жилой четырехэтажки в Московской области, выросла до 900 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара увеличилась до 900 кв. м. Тушение осложняется деревянными перекрытиями здания, что способствует быстрому распространению огня", - сказали журналистам в пресс-службе.

Из здания эвакуированы 35 человек. По данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что кровля многоквартирного дома загорелась на площади 300 кв. м в Орехово-Зуево на улице Ленина, 34. По данным МЧС, здание четырехэтажное, кирпичное, с двумя подъездами.

К тушению были привлечены 67 человек, 24 единицы техники.

Между тем, в областной прокуратуре начали проверку в связи с возгоранием. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства", - сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

Также прокуратура контролирует соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме.

Орехово-Зуево МЧС

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